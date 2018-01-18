В Абакане завершено судебное разбирательство по делу экс-главы ГИБДД Кузбасса

В Абаканском горсуде завершилось разбирательство по делу о ДТП с участием бывшего начальника ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина.

Напомним, смертельное ДТП произошло в апреле 2016 года на 26-м км дороги Кемерово−Яшкино−Тайга и привело к гибели четырех человек.

В отношении Юрия Мовшина было заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Следствие по делу шло больше года. В июле Верховный суд назначил рассмотрение дела в Абаканском горсуде.

Гособвинитель потребовал признать экс-начальника ГИБДД виновным, назначив ему наказание в виде пяти лет в колонии-поселении. Прокурор также попросил лишить Юрия Мовшина на три года права управления автомобилем.

Подсудимый не признал вины, заявив в своем последнем слове, что не собирается оправдываться, так как «не виноват в том дорожно-транспортном происшествии и смерти потерпевших». После этого он попросил суд вынести «законное решение».