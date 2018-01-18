Финансирование строительства дороги Кемерово−Ленинск-Кузнецкий будет удвоено

По информации вице-губернатора Кузбасса по жилищно-коммунальному и дорожному комплексам Дмитрия Кудряшова, на продолжение строительства дороги Кемерово−Ленинск-Кузнецкий в 2018 году из бюджета Кемеровской области выделят в два раза больше средств, чем в прошлом году. Финансирование может быть увеличено за счет дополнительных доходов областного бюджета

Магистраль планируют достроить в следующем году.

Напомним, строительство скоростной дороги Кемерово−Ленинск-Кузнецкий ведется с 2007 года. В настоящее время построены два участка протяженностью 44 км. Последний участок протяженностью 18 км возводят с 2014 года. Его стоимость — 8,5 млрд руб.