В Кузбассе превышен эпидемический порог по ОРВИ. Есть случаи заболевания гриппом

По данным Роспотребнадзора, в период с 8 по 14 января в Кузбассе число заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилось в 2 раза. Зарегистрированы случаи заболевания гриппом.

За неделю проведено исследование клинического материала от 77 больных ОРВИ. Лабораторно диагноз подтвержден у 18 больных. У одного больного идентифицирован вирус гриппа A(H1N1)pdm2009, у двух больных – вирус гриппа А(H3N2). У 15 больных заболевания обусловлены негриппозными вирусами.

В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на сезонном уровне, однако среди лиц старше 15 лет эпидемический порог уже превышен.