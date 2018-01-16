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В Кузбассе начата следственная проверка по факту гибели горняка на шахте «Юбилейная»

Следственный комитет по Кемеровской области начал проверку по факту гибели горняка на шахте «Юбилейная», сообщает пресс-служба ведомства.

Тело горняка было найдено на одном из участков днем 11 января. По предварительным данным, 50-летний шахтер сопровождал дизелевоз, открывая и закрывая створки шлюза при прохождении груза, но в какой-то момент пропал из поля зрения машиниста. Тот пошел проверить и обнаружил горняка на земле рядом со створками. Вероятно мужчина получил удар в лицо створкой шлюза.

Пострадавшего подняли на поверхность. Врач констатировал его смерть. 

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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