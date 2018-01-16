«Единая Россия» доложила о собранных за день 200 тыс. подписей за Путина

«Единая Россия» заявила, что за день в воскресенье, 14 января в поддержку Владимира Путина было собрано 200 тыс. подписей, сообщает Росбалт. С учетом предыдущих данных количество подписей превысило 700 тыс. По закону ЦИК может принять не более 315 тыс. подписей за Путина

Как заявили в «Единой России», в воскресенье, 14 января, общественные приемные партии посетили более 200 тыс. желающих оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, говорится в сообщении на сайте партии.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия предоставила свои площадки, но сама сбором подписей не занималась. Всего в 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах. Подписи собирают 2,5 тыс. человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций.

По закону «О выборах президента» самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей граждан России в свою поддержку, но не более 7,5 тыс. в одном регионе.