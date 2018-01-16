В Кузбассе открылась выставка «Задумчивый пейзаж»

В Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Фёдорова открылась персональная выставка картин Александра Смирнова «Задумчивый пейзаж».

Александр Николаевич Смирнов – доктор технических наук, профессор КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН), директор ООО «Кузбасский центр сварки и контроля».

Известный ученый начал заниматься живописью сравнительно недавно – с 2013 года. По его словам, "Живопись для меня – увлечение, оно приносит удовольствие, дает возможность отдохнуть душой, выплеснуть на холст свое сегодняшнее ощущение жизни».

Это первая персональная выставка художника-любителя, на которой представлено более 30 работ.

Выставка будет работать до конца января.