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В Петербурге пройдет марш памяти Немцова

25 февраля в Петербурге пройдет марш и митинг памяти Бориса Немцова, сообщает «Росбалт»

По словам координатора «Открытой России» в Петербурге Андрея Пивоварова, маршрут и место проведения акции еще обсуждаются.  

В 20-х числах января активисты планируют собрать большой оргкомитет, где будет обсуждаться подготовка к маршу. Активисты намерены готовиться к маршу, рассказывать людям, уведомить Смольный, чтобы никаких праздников каши и дармоедов в этот день никто не устраивал», — сообщил Пивоваров. Организаторы планируют предварительно уведомить Смольный за месяц до проведения акции, заявка будет подана за 2 недели до шествия. 

Отметим, что 25 февраля акция запланирована и в Москве. Ранее об этом сообщал Илья Яшин. 

 
Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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