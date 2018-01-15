В России не хватает квалифицированных рабочих

В России не хватает хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, «Грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям».

Путин считает, что профессиональная подготовка в этой сфере должна быть постоянной. Но сегодняшняя система подготовки рабочих специалистов нуждается в обновлении. «Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением», — сказал президент.

По данным Минтруда, в 2017 году больше всего работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.