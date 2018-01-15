В Кузбассе зафиксировано превышение марганца в питьевой воде в городе Тайга

В Кузбассе, в городе Тайга, где проживают 26 тыс. человек, вновь зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца в городской водопроводной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Проблемы с качеством питьевой воды в Тайге возникают не в первый раз, только в 2017 году из-за превышенной ПДК марганца в Тайге дважды вводили режим ЧС.

В настоящее время, из-за превышения предельно допустимой концентрации марганца в разводящей сети принято решение о переведении служб системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тайгинского городского округа в режим "Повышенная готовность". Жителям Тайги организован подвоз питьевой воды. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

По информации пресс-службы администрации, в разводящей сети ПДК марганца превышена в 5,5 раза, в реке Яя — в 11,8 раза (до ее очистки).

Напомним, из-за ситуации с некачественной питьевой водой в Тайге в 2017 году было возбуждено два уголовных дела. По одному из них обвиняемыми проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер местного "Водоканала". Фигурантом второго дела стал мэр города, подозреваемый в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде. Он покинул пост по собственному желанию в конце октября 2017 года.