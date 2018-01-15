Кузбасс получит около 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

Из средств федерального бюджета на финансирование приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году будет выделено более 7,3 миллиарда рублей для регионов Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Из них почти полтора миллиарда рублей будет предоставлено Кузбассу для ремонта дорог в Кемерове и Новокузнецке.

По информации пресс-службы администрации Кемерова, в 2018 году могут быть отремонтированы 37 участков дорожной сети Кемеровской агломерации, в том числе 17,7 км дорог регионального и межмуниципального значения.

В рамках федеральной программы планируется привести в нормативное состояние автодороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий, Металлплощадка – Сухово, подъезд к посёлку Металлплощадка и другие.

В областном центре в ремонтную программу предварительно включены участки улиц Островского, Кузнецкий мост, Логовое шоссе, проспекты Ленина, Химиков, Ленинградский и другие.

Ранее сообщалось, что в 2017 году 2,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней ушло на обновление 150 километров магистралей: шестьдесят километров в Кемерове и почти девяносто — в Новокузнецке.

В настоящее время общая протяженность автодорог Кузбасса — почти 22 тысячи километров, около 5,5 тысячи из которых региональные, шестнадцать тысяч — муниципальные, а 465 километров — федеральные. Часть последних проходит в том числе и через небольшие города, не охваченные программой "Безопасные и качественные дороги".

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, "В проекте "Безопасные и качественные дороги" участвуют 39 городов, объединенные в 38 агломераций. Их общая уличная сеть — почти 50 тысяч километров".