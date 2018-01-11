Студенты из Кузбасса стали участниками театрального марафона в Москве

Студенты кафедры театрального искусства КемГИК стали участниками театрального марафона «Территория | Новый год», который проходил в Москве с 31 декабря по 2 января.

Марафон проходил в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверская улице Москвы, где были открыты десять сценических площадок.

Одну из сценических площадок, где студенческие и молодежные театры в течение 12-часов представляли спектакли и перформансы по сказам Павлв Бажова, организовал Международный фестиваль-школа современного искусства «Territoriя».

Участниками театрального марафона стали более 80 молодых артистов из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кемерова, Красноярска, Магадана, Москвы, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Севастополя и Тюмени.

Среди них — студенты 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» Кемеровского государственного института культуры. В течение трех дней они выступали на одной из площадок и представляли зрителям спектакль «Кошачьи уши».

В рамках фестиваля прошли тренинги и мастер-классы ведущих специалистов современного театра, посвященные актерскому мастерству, современной хореографии, сценической речи, искусству перформанса и сценографии. Мастер-классы провели актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин, художественный руководитель театра «Балет Москва» Елена Тупысева, танцор, хореограф-постановщик, преподаватель современного танца, импровизации, перфоманса, движения и пластики лауреат «Золотой Маски» Александр Андрияшкин, режиссер, специалист по социальному и инклюзивному театру Борис Павлович, актриса театра и кино Мария Зорина. А так же хореографы, основатели и бессменные участники танцевальной компании «ПО.В.С.Танцы» Альберт Альбертс и Александра Конникова.

Кроме того, российский драматург, сценарист, автор более 20 пьес, художник-график, представитель тольяттинской школы современной драматургии Вячеслав Дурненков и российский режиссер Руслана Маликова прочли лекции для студентов.