С шахты-банкрота в Кузбассе структура Сбербанка взыскивает более 4 млрд рублей

Арбитражный суд Кемеровской области принял к производству заявление компании "Грос Ритейл" об оспаривании сделок признанной несостоятельной шахты "Анжерская-Южная" (ООО "Опытно-экспериментальный участок блок №2 шахта "Анжерская-Южная") с "Блоком N3 шахта "Анжерская-Южная", куда после банкротства угледобывающего предприятия перевели около 1 тысячи работников, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Заседание суда назначено на 23 января.

Кредитор шахты требует признать недействительными договоры подряда и поставки угля "Анжерской-Южной" с "Блоком №3" и взыскать с последнего сумму завышения стоимости работ — более 933 млн рублей, рыночную стоимость угля — более 3 млрд рублей. Кроме того, "Грос Ритейл" требует признать недействительными договоры купли-продажи 112 единиц оборудования стоимостью более 145 млн рублей и вернуть его. "Конкурсный кредитор считает указанные сделки взаимосвязанными, целью которых является вывод активов должника", — говорится в документе.

Также компания направила заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам "Анжерской- Южной" 5 контролирующих ее лиц, а также "Блок №3". Заседание планируется 31 января.

Напомним, юридическое лицо шахты — ООО "ОЭУ Блок № 2 шахта "Анжерская-Южная" находится в банкротстве с февраля 2016 года. Предприятие продолжало производственную деятельность — был заключен договор подряда с вновь созданным ООО "Блок № 3 шахты "Анжерская-Южная".

В середине ноября шахта прекратила добычу: угольный склад был переполнен. Причиной сложившейся ситуации стали разногласия между конкурсным управляющим и кредиторами. Утром 16 ноября на шахту было совершено нападение: в здание предприятия ворвались неизвестные, повредили камеры, связь, пытались обесточить шахту, в которой находилось более 70 человек. Полиция задержала 22 нападавших, которые прибыли из разных городов России, у них изъяли 4 травматических пистолета, расследуется уголовное дело.

В середине декабря шахта должна была начать добычу, но Кемеровский районный суд на 30 суток запретил выемочные работы по материалам Ростехнадзора из-за нарушений. Как сообщил ТАСС источник в угольной отрасли, в настоящее время добыча не ведется, ожидается, что ее возобновят 12 января. По его словам, параллельно идет оценка достоверности затрат на добычу угля, привлечена оценочная фирма по обоюдному согласию сторон.