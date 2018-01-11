В Кузбассе вынесен приговор за попытку похитить деньги у РОСГОССТРАХа

В Новокузнецке вынесен приговор жительнице Кемеровской области за попытку получить мошенническим путем страховое возмещение на 26 млн рублей у компании РОСГОССТРАХ.

Новокузнецкий районный суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно за страховое мошенничество и фальсификацию доказательств.

Как установило следствие, несколько лет назад гендиректор ООО «Русь» арендовала склад и заполнила его пустыми коробками. Затем были изготовлены бухгалтерские документы, имитирующие производственную деятельность и создающие видимость наличия на складе товара: блокнотов, ручек «Parker», портмоне «Petek», развивающих игр, пуховиков для взрослых и детей, туристических палаток. Все это существующее лишь на бумаге имущество удалось застраховать в компании РОСГОССТРАХ. В ноябре 2014 года предпринимательница обратилась в компанию с заявлением о наступлении страхового случая — якобы, склад был с товаром был ограблен и сожжен.

Однако в ходе проверки обстоятельств происшествия сотрудниками Службы безопасности РОСГОССТРАХа выяснилось, что материальных ценностей на складе не было, а гендиректор ООО «Русь» вместе с подельником просто имитируют страховое событие. На заявление о выплате компания ответила отказом. Но мошенники были настойчивы и обратились в Арбитражный суд Кемеровской области. Судебная инстанция поддержала позицию страховщика. РОСГОССТРАХ, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы с заявлением о попытке страхового мошенничества.

В ходе расследования факты противоправных действий были подтверждены, и при содействии сотрудников страховой компании собраны доказательства, изобличающие мошенников. В отношении директора ООО «Русь» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 (покушение на мошенничество в сфере страхования путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ, а также (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле). В начале декабря после изучения обстоятельств дела Новокузнецкий районный суд вынес обвинительный приговор.