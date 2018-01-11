Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины. Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила в арбитражный суд требования ЕС к российской стороне, сообщает РБК.

Арбитражный суд, в первую очередь, должен определить правомерность требований Евросоюза, а затем уже будет приниматься решение о том, возможно ли наложить на Россию взыскание.

Речь идет об ограничениях, которые были введены Россией в 2014 году из-за вспышки африканской чумы в нескольких европейских странах, а также продуктового эмбарго, введенного в ответ на санкции.

Отметим, что запрет на импорт свинины из-за африканской чумы был введен в начале 2014 года, до событий на Украине, послуживших поводом к санкциям против России. Тогда в Евросоюзе решение Москвы посчитали неправомерным и наносящим ущерб европейским фермерам вопреки правилам ВТО. В частности, в Брюсселе указали, что в России также регулярно фиксируются вспышки этого заболевания.

В апреле 2014 года ЕС подал иск в арбитражный суд.

В начале декабря 2017 года Министерство экономического развития сообщило, что Россия выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза, который был введен из-за африканской чумы свиней (АЧС). Несмотря на это, запрет на импорт свинины все равно сохранился из-за продуктового эмбарго, которое было введено Москвой в ответ на санкции Брюсселя.

В Минэкономразвития заявили, что Россия не намерена выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку членство России в организации дает стране «предсказуемую» и прозрачную правовую среду на внешних рынках.