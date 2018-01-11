В минувшем году самым распространенным преступлением стало мошенничество

По данным Генпрокуратуры, в период с января по ноябрь 2017 года наиболее распространенным видом преступлений стало мошенничество.

По информации ведомства, за этот период количество мошенничеств по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 6,8% и составило 204,8 тыс. В среднем регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты.

Наибольший рост мошенничеств был зафиксирован в Саратовской области. В этом регионе таких преступлений было зафиксировано на 2,4 тыс. больше показателя 2016 года.

На 1,1 тыс. больше преступлений мошенники совершили в Калининградской области, на 1,7 тыс. выросло число выявленных мошенничеств в Нижегородской области, на 1,4 тыс.— в Санкт-Петербурге и на 1,2 тыс.— в Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего рост регистрируемых преступлений отмечен в 28 регионах страны, снижение — в 55. Лидером среди регионов с наименьшим числом преступлений стала Москва (-20,8%).

В Кузбассе с января по октябрь 2017 года было возбуждено более 1 000 уголовных дел по фактам дистанционных мошенничеств. С начала 2017 года жителям Кемеровской области дистанционными мошенниками причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей. Аферы проворачиваются, как правило, по трем схемам: с помощью мобильной связи, интернет-ресурсов и вредоносного программного обеспечения.

Всего в Кузбассе по данным Генпрокуратуры за шесть месяцев 2017 года количество мошенничеств увеличилось на 23,6%.

При этом, если в целом раскрываемость преступлений в России составляет 54%, то раскрываемость мошенничеств лишь 25%. Однако за 11 месяцев 2017 года число раскрытых мошенничеств выросло на 51,7 тыс.

По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет (с 2013 года) доля мошенничеств в общей структуре преступности выросла с 7,5 до 10,7%. Она превышает даже число преступлений, связанных с оборотом наркотиков.