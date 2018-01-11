67 претендентов желают стать президентом России

О своем желании стать кандидатом на выборах президента РФ к настоящему моменту российский Центризбирком уведомили 67 претендентов. 46 из них — самовыдвиженцы, 21 — представители партий.

7 января стал последним днем, когда кандидаты, решившие баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, могли подать в Центральную избирательную комиссию необходимые для выдвижения документы.

В Кузбассе объявлено о начале сбора подписей в поддержку кандидата-самовыдвиженуа Владимира Путина.

Желающие поодержать кандидата могут оставить свои подписи в специально оборудованных местах на территории торгово-развлекательных центров в городах Кузбасса. Всего работают 12 таких пунктов, каждый из которых легко найти по фирменному баннеру с надписью «Сильный Президент — Сильная Россия» и «Путин 2018″.

По закону В.В. Путин должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей граждан.

Президент РФ Путин собрал 400,03 млн рублей на выборную компанию, говорится в документах на сайте ЦИК. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 200 млн, бизнес-омбудсмен Борис Титов — 20 млн, телеведущая Ксения Собчак — 19,4 млн рублей.

По информации издания Тайга.инфо, на избирательную кампанию Владимира Путина пожертвовали средства два сибирских фонда, связанных с «Единой Россией»: кемеровский и красноярский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР) перечислили 25 и 24 млн рублей, соответственно.

Кемеровский фонд возглавляет член президиума регионального совета «ЕР» Евгений Баранов, в 2003—2005 годах возглавлявший местный исполком партии. Баранов — известный кузбасский предприниматель, работает в пищевой промышленности. По данным базы «Контур-Фокус», он — совладелец производственной компании «Махан», ООО «Экокорм» (продажа кормов) и ООО «Терем регион Сибирь» (торговля продуктами, напитками и табаком).

Среди совладельцев кемеровского фонда также фигурируют юрист Дмитрий Поземин, экс-глава реготделения «ЕР», бывший ректор КемГУ Юрий Захаров, бывший министр спорта Подмосковья, депутат облдумы Олег Жолобов и генеральный директор информационного агентства REGNUM Юлия Крижанская, которая была зампредом центрального исполкома «ЕР», а сейчас входит в состав учредителей еще десятков партийных фондов.