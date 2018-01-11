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В Кузбассе введен противопожарный режим

В Кузбассе до 15 февраля традиционно введен особый противопожарный режим, который будет действовать до 15 февраля, сообщает пресс-служба МЧС по Кемеровской области. 

Особый противопожарный режим традиционно вводится в зимние месяцы, когда в связи с интенсивной эксплуатацией печей и отопительных приборов высок риск возникновения пожаров, уже на протяжении 10 лет. В этот период сотрудники МЧС  с особым пристрастием следят за соблюдением требований к соблюдению норм пожарной безопасности гражданами и руководителями предприятий, совместно с представителями муниципальных образований и общественности проводят профилактическую и разъяснительную работу с населением. 

Размер штрафных санкций за несоблюдение особого противопожарного режима составляет: для граждан от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, для юридические лица от 200 000 до 400 000 рублей.

 
Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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