В Кузбассе введен противопожарный режим

В Кузбассе до 15 февраля традиционно введен особый противопожарный режим, который будет действовать до 15 февраля, сообщает пресс-служба МЧС по Кемеровской области.

Особый противопожарный режим традиционно вводится в зимние месяцы, когда в связи с интенсивной эксплуатацией печей и отопительных приборов высок риск возникновения пожаров, уже на протяжении 10 лет. В этот период сотрудники МЧС с особым пристрастием следят за соблюдением требований к соблюдению норм пожарной безопасности гражданами и руководителями предприятий, совместно с представителями муниципальных образований и общественности проводят профилактическую и разъяснительную работу с населением.

Размер штрафных санкций за несоблюдение особого противопожарного режима составляет: для граждан от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, для юридические лица от 200 000 до 400 000 рублей.