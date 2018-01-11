Молодые ученые из Кузбасса получили президентские гранты

Подведены конкурсов на право получения грантов и стипендий для государственной поддержки молодых учёных и ведущих научных школ России на 2018–2020 годы, сообщает Совет по грантам президента России. В число победителей вошли и молодые учёные из КемГУ — опорного вуза Кузбасса.

Президентский грант в номинации «Общественные и гуманитарные науки» получил Кирилл Саблин, за проект «Моделирование механизмов локализации производства с высокой добавленной стоимостью и развитие внутренних рынков в регионах ресурсного типа».

Победителями конкурса стипендий президента России стали Мария Ананьева с проектом «Моделирование переноса излучения в системах с реализацией нелинейных и резонансных эффектов», Ольга Бабич с проектом «Разработка и практическая реализация генно-инженерных технологий получения новых лекарственных кандидатов для таргетной терапии онкологических заболеваний», Валентин Волобаев с проектом «Генотоксикологическая проверка гипотезы о фтор и радон связанной этиологии остеосарком с оценкой изменения профилей экспрессии генов репарации ДНК» и Светлана Носкова с проектом «Разработка бактерицидных средств для ухода за полостью рта на основе ферментативных гидролизатов растительных масел и изучение их токсикологических показателей безопасности».