Навальному отказали в регистрации. Он объявил «забастовку избирателей»

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на пост президента России, сославшись на судимость политика по делу «Кировлеса».

Согласно решению, ЦИК отказал Навальному в регистрации связи с отсутствием пассивного избирательного права. По информации РБК, из 13 членов ЦИК 12 проголосовали за недопуск Навального на выборы.

Политик лично присутствовал при рассмотрении вопроса о его регистрации.

Член ЦИК, экс-судья Конституционного суда Борис Эбзеев напомнил, что постановление КС от 10 октября 2013 года однозначно ограничивает пассивное избирательное право осужденных по тяжким статьям. Им запрещено участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. Не имеет права выдвигаться гражданин, имеющий неснятую и непогашенную судимость за тяжкие преступления, отметили в ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что у комиссии не было претензий к другим документам Навального.

В ответ Навальный объявил «забастовку избирателей». Он заявил, что намерен не распускать предвыборные штабы, а превратить их в «штабы забастовки», участники которых организуют наблюдение за явкой избирателей, поскольку именно фальсификация явки, по мнению Навального, станет основной задачей Кремля, и будут агитировать против участия в выборах.

Обращение Алексея Навального:

"Привет, это Навальный. Скорее всего, вы уже слышали, что Путин нас испугался — и избирком отказал мне в участии в выборах.

Мы с вами целый год честно вели избирательную кампанию. Мы собирали деньги, искали волонтёров. Проводили встречи. Агитировали. То есть делали то, что положено делать кандидату и его сторонникам, чтобы выиграть выборы.

И именно это испугало Кремль. Ему комфортны только те кандидаты, которые ничего не делают, а значит, не имеют шанса на победу. Наша кампания — с опорой на массовое движение снизу — стала для них кошмаром.

Можем ли мы признать «выборы», на которые не пустили главного конкурента, выборами? Нет. Дело не во мне, а в нашем праве выдвигать и поддерживать того кандидата, которого мы хотим. Если нам и это запрещают, то идти на такие выборы просто неприлично и аморально. Это станет голосом в поддержку обмана и коррупции.

Мы объявляем забастовку избирателей".