В России началась регистрация кандидатов в президенты России

18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года. Всего к этому моменту о своем желании участвовать в них заявили 32 человека.

Официально первым кандидатом в президенты стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в четверг первым подал необходимые для выдвижения документы. В четверг ЦИК зарегистрировала полномочных представителей ЛДПР и дала разрешение на открытие специального избирательного счёта.

Кроме того, Центризбирком получил от 19 самовыдвиженцев уведомления о проведении собраний инициативных групп избирателей в поддержку их выдвижения на выборы президента России

В субботу партия «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатом в президенты Ксению Собчак. На съезде партии «Гражданская инициатива» журналист Ксения Собчак представила свою предвыборную программу. Документ из 123 пунктов также опубликован на сайте Собчак..

«Единая Россия» поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах в 2018 году. Партия «Справедливая Россия» на выборах в марте 2018 года так же поддержит кандидатуру Владимира Путина вместо того, чтобы выставить своего кандидата.

Предвыборный съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президент директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина . По словам лидера партии Геннадия Зюганова, он решил не участвовать в президентских выборах, поскольку считает, что из-за возраста ему будет тяжело вести кампанию и возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил.

В воскресенье, кроме Алексея Навального, документы для регистрации кандидатом подали представители «Женского диалога» Елена Семерикова и «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

Инициативная группа из 520 человек, собравшихся в подмосковном Крылатском., выдвинула кандидатом в президенты ранее судимого бизнесмена Сергея Полонского. Полонский лично присутствовал на встрече и представил свою программу. Чуть позже Полонский приехал к ЦИК России и подал документы для участия в выборах президента РФ в порядке самовыдвижения. Бизнесмен считает, что у него есть „стопроцентные перспективы быть зарегистрированным.

Процедуру подачи документов также прошел кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Лидер Монархической партии, свердловчанин Антон Баков выдвинут на пост съездом партии, прошедшим в Екатеринбурге. Как заявил сам политик, его кандидатуру поддержали 45 региональных отделений организации, против не проголосовал никто.

Политическая партия «Российский объединенный трудовой фронт» («Рот фронт») выдвинула кандидатом на выборах президента России машиниста мостового крана петербургского завода «Петросталь» Наталью Лисицыну. 23 декабря, Лисицина подала документы в Центральную избирательную комиссию России.

Руководитель российской Ассоциации стриптиз-клубов Лаки Ли заявил, что подал документы в ЦИК, чтобы участвовать в выборах президента России в 2018 в качестве кандидата.

ЦИК приняла необходимый пакет документов для выдвижения кандидатом в президенты России журналиста Олега Лурье .

В воскресенье в Санкт-Петербурге Инициативная группа поддержала выдвижение лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова в качестве кандидата на выборах президента России.

22 декабря съезд партии «Яблоко» выдвинул на выборы президента России в 2018 году кандидатуру Григория Явлинского.