В Москве прошел "День свободных выборов"

Вчера в Москве в сквере имени Лермонтова по инициативе муниципального депутата Ильи Яшина прошло собрание граждан «День свободных выборов».

Ранее сообщалось, что Мосгордума не согласовала проведение праздника «День свободных выборов». Суд поддержал решение властей и запретил проведение районного праздника, а полиция не дала установить в сквере сцену. Однако муниципальный депутат Илья Яшин подписал распоряжение о проведении собрания граждан вместо праздника.

До начала мероприятия, полиция пыталась войти в квартиру Яшина, а затем остановила муниципального депутата возле его дома и зачитала ему представление прокуратуры, запрещающее встречу с депутатами.

Тем не менее, в назначенное время перед несколькими сотнями собравшихся выступили депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина. Они призвали всех стать наблюдателями в день голосования 18 марта 2018 года, ведь именно благодаря работе наблюдателей оппозиция смогла победить на муниципальных выборах в Красносельском районе. Люди скандировали «Мы здесь власть», «Россия будет свободной» и «Путин — вор».

Полиция в ход мероприятия не вмешивалась.