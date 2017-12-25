В 20 городах России прошли собрания по выдвижению Алексея Навального в президенты

Вчера, в воскресенье, в 20 городах России прошли собрания инициативных групп для выдвижения в президенты политика Алексея Навального.

Первое собрание прошло во Владивостоке, где за выдвижение Навального проголосовали 650 человек.

В Москве инициативная группа собиралась в Серебряном бору. На собрании присутствовали два представителя Центризбиркома.

Людей регистрировали по паспортным данным, после чего нотариус заносил их в базу избирателей.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова приняла решение продлить рабочий день 24 декабря из-за наплыва кандидатов в президенты. Вечером Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла документы для регистрации кандидатом на выборах 18 марта 2018 года у Алексея Навального.

Оппозиционер поблагодарил своих сторонников за поддержку: "Мы идём на выборы, чтобы победить. Горжусь тем, что сегодня стал кандидатом от всей страны. Именно благодаря вашей поддержке и работе это стало возможно.

Мы хотели разрушить политическую традицию, когда кандидат представляет только небольшую группу странных персонажей в Москве, и процедура его выдвижения лишь дополнительно демонстрирует это.

Мы ведём кампанию по всей стране. Мы опираемся на людей по всей стране. Вместе мы выиграем по всей стране.

Огромное спасибо всем и каждому, кто участвовал в этой процедуре сегодня. Вообще-то она юридическая и муторная, но для нас стала воодушевляющей.

Мы настоящие. Без нас выборы — не выборы".

Ранее сообщалось, что на Большеохтинском мосту в Петербурге активисты «Открытой России» вывесили баннер с требованием зарегистрировать Алексея Навального кандидатом на предстоящих президентских выборах. Согласно позиции движения, в выборах должны принять участие все кандидаты, которые имеют на это право по Конституции.

Напомним, официально избирательная президентская кампания стартовала 18 декабря. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Всего к этому моменту о своем желании участвовать в них заявили 32 человека.