Эпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе превышен на 13,2 %

По информации Роспотребнадзора по Кемеровской области на минувшей неделе в Кузбассе было зарегистрировано 18074 случая острых респираторных вирусных инфекций.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ на 10,0 тыс. населения составил 66,7. Заболеваемость ОРВИ совокупного населения Кемеровской области выше эпидемического порога на 13,2 %.

Госпитализирован 431 больной ОРВИ, в том числе 406 детей до 14 лет – 94,2 %.

Превышение недельного эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по совокупному населению отмечено на 9 административных территориях: Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, районы Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Тисульский, Яйский, Яшкинский.

В областном центре зарегистрировано 3569 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 7,8 %. Как и в целом по области, превышение эпидемического порога обусловлено детьми дошкольного возраста. В областном центре на минувшей неделе с симптомами ОРВИ госпитализировано 68 больных, в том числе 66 детей.

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди населения Кемеровской области исследован клинический материал от 81 больного с клиникой ОРВИ. Причина заболевания установлена у 29 больных (35,8 %). Заболевания преимущественно обусловлены аденовирусами: они идентифицированы у 26 больных. В двух случаях обнаружены респираторно-синцитиальные вирусы, у одного больного — вирусы парагриппа. Циркуляция вирусов гриппа среди населения Кемеровской области не зафиксирована.