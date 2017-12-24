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В Кузбассе прошли праздничные продовольственные ярмарки

В пятницу, 22 декабря, в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске и Междуреченске прошли предпраздничные ярмарки, на которых свою продукцию представили предприниматели Кузбасса.

Традиционно на ярмарках цены были ниже рыночных на 10%. Особое место на прилавках зайнимали новогодние товары: живые ели и елочные украшения, карнавальные костюмы и так далее.

Кроме того, на ярмарках можно было приобрести унты из шкур оленя и овчины, изделия из шерсти яка и верблюда, варенье из сосновых шишек, зеленые яблоки в клубничной карамельной глазури и многое другое.

Во всех городах, где проводились ярмарки, работали полевые кухни, мобильные офисы МФЦ «Мои документы» и «Мобильная социальная помощь». 

 
Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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