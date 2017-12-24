Погода
на 24 декабря
-11°C
Курс валют
на 24 декабря
$ 58.34
69.19
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиВ Кузбассе отменен еще один аукцион на новый угольный участок
Новости

В Кузбассе отменен еще один аукцион на новый угольный участок

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) отменило назначенный на 8 февраля 2018 года аукцион на право пользования недрами на угольном участке Карачиякский−2 в Кемеровской области, сообщает "КоммерсантЪ".

Стартовая цена продажи лицензии составляла 172,1 млн руб. Запасы на участке оцениваются в 26,58 млн т угля коксующихся марок К, КС и ОС, а также энергетических марок ТС и Т. Аукцион отменен со ссылкой на административный регламент Роснедр по проведению конкурсов и аукционов на право пользования недрами, но без указания конкретной причины.  

Напомним, недавно Сибнедра отменили четыре аукциона на угольные участки в Кузбассе. Общая стоимость лицензий превышала 650 млн руб. Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил против выдачи новых лицензий на разработку угольных месторождений в регионе.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости