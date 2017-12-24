В Кузбассе прошел очередной митинг против угольных разрезов

Вчера, 23 декабря на площади у ДК имени Дзержинского в Новокузнецке прошел митин "Хватит грабить Кузбасс". Около 250 человек пришли выразить свой протест против увеличения количества угольных разрезов.

Собравшиеся требовали от Амана Тулеева «остановить угольный беспредел» и выступали от имени жителей населённых пунктов, граничащих с угольными производствами. Они выстуали за то, чтобы местная власть обратила внимание на проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых в регионе.

Организаторы митинга приглашали на мероприятие губернатора Амана Тулеева и его подчиненных, однако никто из них на площадь не пришел. Выступающие требовали закрыть разрезы и прекратить добычу угля этим способом. Кроме того, по мнению собравшихся, земли, переданные частным компаниям, необходимо вернуть обратно в статус сельскохозяйственных.

В резолюции митингующие потребовали отозвать лицензии на добычу угля открытым способом в Кемеровской области и привлечь к ответственности чиновников за сокрытие информации об угрозе жизни и здоровью людей от работы угольных разрезов.

Ранее массовые нарушения при добыче угля в Кемеровской области, о которых заявляли жители нескольких деревень, подтвердила прокуратура. Чиновники администрации Новокузнецкого района превысили должностные полномочия при предоставлении земельных участков в аренду угольным компаниям. Возбуждены несколько административных дел