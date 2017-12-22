В Кузбассе завершены спасательные работы на шахте "Есаульская": три проходчика, которые 34 часа провели под землей, поднялись на поверхность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области.

Напомним, сигнал об обрушении породы на "Есаульской" поступил в среду в 19:10 местного времени, когда в шахте находились 100 человек.

97 человек смогли подняться на поверхность самостоятельно, а трое шахтеров оказались отрезанными от выхода 10-метровым завалом. Добраться до шахтеров удалось лишь около 5 часов утра 22 декабря.

В спасательной операции участвовали около 100 человек — горноспасатели и работники шахты, которые работали посменно. С горняками поддерживалась связь, им дважды доставляли еду и воду, а также необходимые вещи через специально пробуренные скважины.

Эвакуация горняков из зоны обрушения проводилась через поисково-спасательную выработку: горноспасатели и работники шахту вручную с помощью отбойных молотков пробивали угольный массив на протяжении 13-14 метров, постепенно продвигаясь к месту, где находились заблокированные шахтеры.

Работы по проведению спасательной выработки, которая находится на глубине 94 метра проводились вручную отбойными молотками и горным инструментом. Одновременно на участке работали 12 горноспасателей и от 40 до 50 человек сотрудников шахты

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев поблагодарил всех участников спасательной операции и поручил наградить особо отличившихся спасателей.

По данным Минэнерго, добыча угля на шахте возобновится 22 декабря.

Обстоятельства и причины произошедшего на "Есаульской" будут установлены комиссией Сибирского управления Ростехнадзора. Также проверки по факту обрушения на шахте проводят Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и Следственное управление СУ СКР по Кемеровской области.