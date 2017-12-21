Сбой в работе онлайн-касс привел к остановке работы крупных торговых сетей в Кузбассе

Вчера в среду, 20 декабря, из разных регионов России стали поступать сообщения об отказе онлайн-касс марки «Штрих-М» от крупнейшего российского производителя. Это привело к остановке работы таких крупных торговых сетей как «Магнит», «Пятерочка», «Ярче», Leroy Merlin, DNS, а также сети автозаправочных станций компаний «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл».

В Кузбассе была на некоторое время приостановлена работа некоторых АЗС, магазинов сетей DNS и «Магнит». Кроме того, ряд местных СМИ сообщал о нарушении работы магазинов «М.Видео» и «Леруа Мерлен».

По информации представителя компании-производителя произошёл сбой в работе кассового оборудования из-за ошибки в обновлении программного обеспечения.

Реагируя на ситуацию, Федеральная налоговая служба (ФНС) России разрешила магазинам продавать товары без чека, однако после восстановления работы системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

Между тем, ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подчитала, что из-за сегодняшнего сбоя в работе кассового оборудования российские ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей. "От сбоя пострадало порядка 9% рынка; оборот, который не поступил в кассы, составил 10 млрд рублей, 2,5 млрд — недополученная прибыль ритейлеров в этот день", — сообщает «Интерфакс».

Напомним, что онлайн-кассы стали обязательными для всех предпринимателей с 1 июля 2017 года .