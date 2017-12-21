Британская компания обвиняет власти Кузбасса "в организации конфискации активов"

На минувшей неделе британская компания Lehram Capital Investments направила в Министерство юстиции России обращение, в котором утверждается, что директора Lehram Игоря Рудыка вынудили подписать документы о продаже шахты «Грамотеинская» в Кузбассе бизнесмену Александру Щукину, сообщает газета Financial Times.

По утверждению компании, Рудык подписал документы о передаче актива, не имея юридической возможности совершить сделку, а необходимые для сделки печати были приобретены незаконно, заявляют в Lehram.

Компания Lehram требует от российских властей компенсацию в размере $500 млн за утрату шахты, и предлагает урегулировать ситуацию в течение трех месяцев. В противном случае грозит начать международное арбитражное разбирательство. В иске утверждается, что губернатор и заместитель губернатора Кемеровской области «сыграли определенную роль в организации конфискации активов», пишет The Financial Times.

Компания приобрела шахту «Грамотеинскую» в октябре 2013 года у Объединенной угольной компании «Южкузбассуголь» группыEvraz, а уже в декабре гражданина Казахстана директора Lehram Игоря Рудыка задержали за нарушение миграционного законодательства.

По его словам, после помещения в изолятор, ему грозили пятью годами тюрьмы в случае отказа передать права на шахту. «Мне предложили сделку, по которой я мог выйти на свободу, если подпишу документы. Я сделал это, потому что хотел выбраться. У меня даже не было права передавать актив, поскольку это могут делать только акционеры», – заявил Рудык. Через две недели после подписания документа ему дали несколько часов на покупку билета для того, чтобы покинуть Россию.

В то же время, по данным Financial Times, чиновники администрации Кемеровской области предоставили в Минюст документы, в которых увязывали ситуацию вокруг «Грамотеинской» с проблемой несвоевременной выплаты зарплат.

Тогда же губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявлял на телеканале "Россия-1", что «Грамотеинская» стоила 4 млрд руб., но была «брошена вместе с коллективом», а потом «компания [«Южкузбассуголь»] отдала шахту каким-то проходимцам за 10 000 руб.». «В связи с тем, что новый собственник зарплату не платит, я попросил правоохранительные органы, его задержали, и он сейчас находится в спецприемнике до тех пор, пока не будет выплачиваться заработная плата».

Контролирующий акционер Lehram Даниэль Родригес считает, что «Исход этого дела станет важным показателем того, насколько серьезно Россия воспринимает верховенство закона, как борется с коррупцией и обеспечивает безопасность иностранным инвесторам»,.

Шай Уэйд, партнер международной юридической фирмы Stephenson Harwood, представляющий Lehram, описал это дело, как «один из самых вопиющих случаев незаконной государственной экспроприации, возникших в последние годы».