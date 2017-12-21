Муниципальный долг Кемерова перед коммерческими банками вырос на 2%

Муниципальный долг столицы Кузбасса перед коммерческими банками в 2017 году вырос на 50 млн рублей (2%) и составил 2,49 млрд рублей, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на мэра города Илью Середюка. Всего в течение 2017 года мэрия Кемерово объявила аукционы и привлекла более 3,7 млрд рублей кредитных средств.

По словам Середюка, "В течение года мы трижды объявляли крупномасштабные аукционы только для рефинансирования кредитов, которые были взяты ранее… В сторону снижения менялась ключевая ставка Центробанка, мы считали необходимым привлекать кредиты по более дешевым расценкам". Кредитные средства в сумме около 50 млн рублей, которые были привлечены дополнительно, потребовались "на текущие нужды".

В 2018 году, "Все будет зависеть от выполнения местного бюджета. Иногда складывается ситуация, когда необходимо, например, заправить общественный транспорт или софинансировать какие-то мероприятия, непредусмотренные в бюджете, однако необходимые, которые оказывают влияние на жизнедеятельность города. В этой ситуации привлекаются кредитные ресурсы", — пояснил Илья Середюк.

Напомним, в первом чтении бюджет Кемерова на 2018 год принят с доходами в размере 14 млрд 772,407 млн рублей, расходами — 15 млрд 237,629 млн рублей, дефицитом — 465 млн 221,6 тыс. рублей, или 3% расходов.