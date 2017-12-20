В Кузбассе на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы

Сегодня в 19 часов 10 минут местноговремени в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступил сигнал о обрушении породы в вентиляционном штреке на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе.

По сообщению пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС, что на поверхность из шахты вывели 96 горняков. Трое горняков остались отрезанными, но с ними установлена связь", — сообщили в МЧС.

Обрушение породы произошло в вентиляционном штреке (горизонтальная выработка) шахты на глубине 300 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время два отделения горноспасателей разбирают завалы. Газовая обстановка в шахте в норме. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, сообщает пресс-служба МЧС.

Шахта "Есаульская" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz.