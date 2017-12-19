Власти Кузбасса хотят отозвать лицензию у «Шахты «Лапичевской»

Мэр Кемерова Илья Середюк заявил, что ООО «Шахта «Лапичевская» не должна добывать уголь в пределах города, «рядом с экологически чистым микрорайоном Лесная Поляна».

По словам Середюка, в настоящий момент владельцы предприятия — южнокорейская компания Langfeld Enterprises к данному моменту не предоставила проекта будущей шахты, прошедшего необходимые экспертизы. Кроме того, компания не соблюдает ранее оговоренные этапы выполнения проведения работ.

На этом основании губернатор Кузбасса Аман Тулеев "обратился к министру природных ресурсов, с просьбой рассмотреть вопрос об отзыве лицензии в связи с нарушением лицензионного соглашения",— сказал Илья Середюк.

По словам мэра, власти города со своей стороны намерены выносить все вопросы, связанные с реализацией данного проекта, на общественные слушания. Что касается изменения категории земельного участка, то в настоящее время он отнесен к рекреационной зоне, и там могут развиваться промышленные, коммунальные, складские зоны, что необходимо при устройстве промышленного предприятия. Поэтому решаться это будет через публичные слушания, — добавил глава города.

Напомним, информация о новом угольном разрезе «Лапичевская» рядом с микрорайоном Лесная Поляна в Кемерове появилась в соцсетях конце ноября. После этого в администрацию Кузбасса поступило множество жалоб от жителей микрорайона.

Между тем, по информации ТАСС, шахта "Лапичевская" планирует начнать в Кузбассе добычу угля в 2021 году.

"Лапичевская" владеет двумя лицензиями на добычу на участке "Петровский" с запасами 12 млн тонн, на котором до 1998 года вела добычу закрытая шахта, а также на участке "Лапичевский 2" с запасами 120 млн тонн угля.

Пуск шахты в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2021 года, отработка запасов участка "Петровский" планируется к 2025 году, а с 2025 года планируется уже перейти на участок "Лапичевский 2".

Работы начнутся с 2018 года с откачки воды из существующих горных выработок. Начало строительства — 2019 год — второй квартал 2021 года, с 2020 года планируется осуществлять попутную добычу при проведении горно-капитальных выработок.

Южнокорейской компании Langfeld Enterprises, владеющей 70% долей уставного капитала ООО "Шахта Лапичевская", в 2017 году продлили лицензию на участок "Петровский" шахте до 2025 года, срок действия второй лицензии определен до 2035 года. В настоящее время компания ведет геологоразведочные и предпроектные работы.

Сообщалось, что принято решение именно о подземной добыче угля, а не открытой.