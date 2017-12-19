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Долг за жилищно-коммунальные услуги в Кузбассе превысил 3,5 млрд рублей

По данным областной Госжилинспекции, на 1 декабря 2017 года долг за жилищно-коммунальные услуги в Кузбассе достиг 3 млрд 855 млн рублей. Основная часть региональной задолженности за ЖКУ приходится на Новокузнецк – 1 млрд 781 млн рублей и Кемерово — 528 млн рублей. 

Копить задолженность продолжают жители Мысков, Березовского, а также Мариинского района. Уровень сбора платежей в этих территориях по итогам ноября не превышает 95 % от общей суммы. 

Как сообщила начальник областной Госжилинспекции Ирина Гайденко, с начала 2017 года на граждан подано свыше 25 тыс. судебных исков о взыскании коммунальной задолженности, а также произведено более 33 тыс. принудительных ограничений в предоставлении коммунальных услуг.

 
Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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