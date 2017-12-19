Роскомнадзор будет блокировать СМИ в Интернете за размещение материалов «нежелательных организаций»

Роскомнадзор будет блокировать сетевые средства массовой информации за размещение материалов «нежелательных организаций», сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обращаем внимание, что если материалы нежелательной организации распространяются на стороннем ресурсе, в том числе на сайте сетевого СМИ, Роскомнадзор должен ограничить доступ и к этим ресурсам. Такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от социальных сетей удалить аккаунты 21 организации, деятельность которых признана в России «нежелательной».

В частности, Роскомнадзор направил обращение Twitter с требованием заблокировать аккаунт «Открытой России», деятельность которой была признана «нежелательной» в России. Если аккаунт не будет заблокирован, соцсети грозит полная блокировка на территории России, говорится в предписании ведомства.