Российская экономика возвращается к привычной стагнации по мере того, как эффект от взлетевших вдвое цен на нефть исчерпывается, а «мешок» статистических уловок пустеет, сообщает издание Finanz.

Как ранее указывал Росстат, в III квартале 2017 года рост российского ВВП замедлился с 2,5% до 1,8%, а за 9 месяцев составил лишь 1,6%. В денежном выражении экономика вернулась на уровень 2013 года. По предварительной оценке МЭР, в октябре была растеряна еще треть роста, показанного в начале года, а его темп в годовом выражении замедлился всего до 1%.

По информации Альфа-банка, детальная разбивка ВВП по секторам свидетельствует о дальнейшей деградации структуры экономики: крупнейшими вкладчикам в рост валовой добавленной стоимости снова стали отрасли, занятые добычей и транспортировкой за рубеж минерального природного сырья.

При этом обрабатывающая промышленность возобновила спад — на 0,1% год к году; в минус ушло строительство (на 0,7%), продолжает сжиматься сектор услуг населению, доходы которого падают четвертый год подряд.

Специалисты Центра структурных исследований РАНХиГС утверждают, что рост экономики, которым «козыряло» правительство РФ в первой половине года, — по сути, является статистическим миражом. Инвестиционного роста нет: Росстат оценивает прирост инвестиций в 4,2%, но «это с учетом тех малых предприятий, которые не сдают отчетность». Подтвержденный рост капвложений — лишь 1,2%.

Уже в следующем году все факторы этого роста исчезнут, а динамика ВВП будет нулевой.