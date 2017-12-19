В Кузбассе продолжаются протесты против засилья угольных разрезов: на 23 декабря в Новокузнецке намечено проведение очередного митинга.

Митинг пройдёт на площади общественных мероприятий Куйбышевского района Новокузнецка (возле ДК Дзержинского). Начало мероприятия 23 декабря в 14 часов.

На митинге граждане намерены выразить протест против бесконтрольного перевода и продажи земель для нужд угольщиков и открытия новых разрезов на территории Кузбасса.

Ранее, 15 декабря, в Новокузнецке на Привокзальной площади прошли одиночные пикеты, участники которых требовали не допустить добычу угля рядом с Новоильинским районом.

Также в некоторых городских автобусах и маршрутках появились листовки с призывом прийти на митинг и сказать нет безобразию, которое творят угольные разрезы. Таким образом частные перевозчики Новокузнецка выразили свою солидарность с протестующими.

«Перевозчики Новокузнецка поддерживают митингующих и приглашают всех жителей Кузбасса прийти 23 декабря в 14−00 на митинг в Куйбышевском районе. Мы против добычи угля варварским способом в Кузбассе», — сообщил частный перевозчик Денис Щедрин.

Между тем, областные чиновники сообщали, что они ведут работу по отмене аукционов на участки: Ильинский и Верхнетешский в Новокузнецком районе. А губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что рядом с районом Лесная Поляна никакого угольного предприятия не будет.

Кроме того, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло поддержать предложение по уменьшению объемов добычи угля из-за ухудшения экологической обстановки в регионе. Об этом он сообщил на заседании совета при полпреде президента в Сибирском федеральном округе.

По мнению Тулеева объемы добычи угля в Кузбассе необходимо уменьшить до 200 млн т (на 16,7%). Сергей Меняйло поддержал это предложение Амана Тулеева и пообещал обратиться в Роснедра.