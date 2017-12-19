Илье Яшину запретили проводить «День свободных выборов»

Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от проведения несогласованного митингом под «видом районного праздника».

Илья Яшин намерен провести 24 декабря на территории сквера Лермонтовской площади мероприятия «День свободных выборов».

По мнению прокуратуры, данное мероприятие ничто иное, как несанкционированный митинг. В надзорном ведомстве в связи с этим напомнили, что мероприятие не согласовано органами исполнительной власти Москвы.

Прокурор предостерег Яшина о недопустимости нарушения действующего законодательства и предупредил об установленной законом ответственности.

Илья Яшин с этим не согласен. По его мнению "Районные праздники и иные зрелищные мероприятия находятся в ведении муниципальных образований, в соответствии с п 8.8 Закона «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Таким образом, местные праздники не требуют согласования исполнительной власти".

"При организации «Дня свободных выборов» мы действуем в рамках своих законных полномочий и соблюдаем все необходимые процедуры. Вопрос был рассмотрен на социальной комиссии, утвержден решением совета депутатов, а Префектура ЦАО проинформирована о принятом решении. Именно так местные праздники организуются во всех районах Москвы — и до сих пор это не вызывало никакого противодействия со стороны мэрии и прокуратуры. В связи с этим, получать предостережение прокуратуры я отказался", — заявил Яшин.

По его информации почти 100 муниципальных депутатов поддержали «День свободных выборов» и зовут своих избирателей выйти 24 декабря в Лермонтовский сквер.‬

Вчера муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что подаст в суд на мэра Москвы Сергея Собянина за то, что власти в его лице пытаются запретить местный праздник «День свободных выборов», который совет депутатов Красносельского района назначил на 24-е декабря.