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В Кузбассе назначена служебная проверка по факту изъятие газет из штаба Навального

По информации руководителя штаба Алексея Навального в Кемерове Ксении Пахомовой, в Кузбассе назначена служебная проверка в отношении старшего следователя главного следственного управления МВД по Кемеровской области  Яковлева Е.А., в связи с изъятием газет штаба Алексея Навального в Кемерове 10 октября 2017 года. 

Как сказано в письме, 20 ноября заместитель прокурора Кемерова Андрей Савинцев отменил постановление старшего следователя ГСУ об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изъятии газет, а материалы прокурорской проверки были направлены для проведения дополнительной проверки руководителю следственного отдела СК по Заводскому району Кемерова. 

В письме говорится, что доводы, изложенные в письме Пахомовой, нашли свое подтверждение, в связи с чем, в отношении старшего следователя Яковлева Е.А. Назначена служебная проверка. Для возвращения газет полиция предложила госпоже Пахомовой обратиться в следственный отдел СК по Заводскому району. 

 
Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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