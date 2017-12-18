В Кузбассе назначена служебная проверка по факту изъятие газет из штаба Навального

По информации руководителя штаба Алексея Навального в Кемерове Ксении Пахомовой, в Кузбассе назначена служебная проверка в отношении старшего следователя главного следственного управления МВД по Кемеровской области Яковлева Е.А., в связи с изъятием газет штаба Алексея Навального в Кемерове 10 октября 2017 года.

Как сказано в письме, 20 ноября заместитель прокурора Кемерова Андрей Савинцев отменил постановление старшего следователя ГСУ об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изъятии газет, а материалы прокурорской проверки были направлены для проведения дополнительной проверки руководителю следственного отдела СК по Заводскому району Кемерова.

В письме говорится, что доводы, изложенные в письме Пахомовой, нашли свое подтверждение, в связи с чем, в отношении старшего следователя Яковлева Е.А. Назначена служебная проверка. Для возвращения газет полиция предложила госпоже Пахомовой обратиться в следственный отдел СК по Заводскому району.