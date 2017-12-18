В Кузбассе выбрали «Лучшего Деда Мороза-2017»

В воскресенье, 17 декабря, в Кемеровском областном театре драмы имени Луначарского прошел финал конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса — 2017».

В финале конкурса встретились 11 претендентов на звание лучшего Деда Мороза региона: Семён Дамм (Анжеро-Судженск), Александр Акимов (Кемерово), Владислав Михайлов (Кемерово), Роман Меркель (Новокузнецк), Кирилл Нестеренко (Тайга), Владимир Козлов (Прокопьевский район), Иван Тулаев (Ленинск-Кузнецкий район), Георгий Исаков (Гурьевский район), Махмуд Миков (Берёзовский), Сергей Фильченко (Топкинский район), Евгений Рикун (Яшкинский район). Также зрители с помощью интерактивного голосования «Спаси Деда Мороза!» выбрали 12-го финалиста — Владимира Борсукова из Белова.

Конкурсанты представили творческое задание – «Презентация Деда Мороза». Это были добрые и увлекательные новогодние истории, о том, как настоящая дружба и вера в добро побеждают любые преграды.

Победителем конкурса 2017 года признан Александр Акимов из Кемерова, которому был вручен главный приз – эксклюзивный костюм Деда Мороза. Остальные участники были награждены почетными грамотами администрации Кемеровской области и денежными премиями, а также памятными подарками от спонсоров.

В рамках мероприятия на сцене выступили участники областного конкурса «Заповедная Россия», театры моды и дизайн-студии из различных районов Кузбасса.

Юные кузбассовцы и их родители смогли вместе с Дедами Морозами прокатиться на праздничном трамвае.

В фойе театра кузбасские мастерицы учили изготавливать и декорировать ёлочные игрушки и шары в технике декупаж, изготавливать и украшать «Имбирный пряник», а также мастерить символы года из бересты и керамики.

Кроме того, в фойе была представлен выставка работ участников областной благотворительной акции «Ангел надежды», в которой приняли участие 270 любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства. По окончании мероприятия более 500 сувениров с выставки увезли в свои территории финалисты конкурса.

Финалисты конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2017» доставят сувениры в детские дома по всей области, а Александр Акимов посетит областной клинический онкологический диспансер и и вручит маленьким пациентам игрушки.