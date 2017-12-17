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В 14 регионах России изъято 148 единиц огнестрельного оружия

Сотрудники ФСБВ провели в 14 российских регионах обыски, в ходе которых  было изъято 148 единиц огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

В Федеральной службе безопасности России отметили, что обыски проходили ​«от южной части страны до Приморья» у 44 человек. Силовики изъяли среди прочего ручной пулемет «Дегтярева», десять автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 27 карабинов и винтовок, 100 пистолетов и револьверов, более 10 кг взрывчатки. Также обнаружено свыше 2 тыс. боеприпасов разного калибра.

По информации пресс-службы, «Прекращена деятельность девяти мастерских по изготовлению боеприпасов, а также переделке и ремонту гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги. Следственными подразделениями ФСБ и МВД России решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 222.1, ст. 223 УК РФ».

Ранее сообщалось о задержании участников законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые собирались устроить несколько терактов 16 декабря в Санкт-Петербурге.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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