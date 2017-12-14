Алексей Навальный опубликовал предвыборную программу

Политик Алексей Навальный, объявивший о намерении выдвинуться в президенты, в среду опубликовал в своем блоге предвыборную программу, среди авторов которой указал экономиста Сергея Алексашенко, бывшего замминистра энергетики Владимира Милова и писателя Бориса Акунина.

В случае победы на президентских выборах Навальный пообещал установить минимальную заработную плату в 25 тыс. рублей, снизить ипотечную ставку с 11 до 2%, а также увеличить расходы на здравоохранение и образование в два раза. По его словам, эти реформы политик намерен реализовывать за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидий госкорпорациям. При этом доходную часть бюджета он хочет увеличить за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от госкомпаний.

Навальный также пообещал не сокращать расходы на оборону, но изменить систему их распределения так, чтобы большая часть денег шла на зарплаты. По его словам, «это даст возможность создать контрактную армию, где профессионалы получают очень хорошие деньги».

Приоритетом бюджетной политики Навальный считает здравоохранение и образование, обещая увеличить расходы на них вдвое. Вместо пенсионного фонда он предлагает создать «фонд-инвестор с собственным капиталом» (по аналогии с Норвегией), передав туда средства ФНБ, госпакеты в компаниях, котирующихся на фондовом рынке, и уплачиваемые ими дивиденды, а также доходы от приватизации и управления госимуществом.

Навальный также обещает судебную реформу, гуманизацию Уголовного кодекса и перестройку ФСИН. По его мнению, России нужно перейти к президентско-парламентской республике, президент должен избираться на четыре года и не более двух раз (неважно, подряд или нет). Предложена также реформа выборного и партийного законодательства, отмена ограничивающих свободу слова законов и проведение люстрации, в том числе и для судей, выносивших «политические» приговоры.

Навальный в прошлом году объявил о планах баллотироваться в президенты РФ. Однако в Центризбиркоме заявили, что не зарегистрируют его как кандидата из-за судимости.

Выборы президента в России пройдут в марте 2018 года.