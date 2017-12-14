В Кузбассе открылась персональная выставка Анатолия Хуторного

12 декабря в Кемеровском областном художественном колледже открылась персональная выставка члена Союза художников России Анатолий Хуторного «В поисках серебра».

Впервые в экспозиции представлены 30 графических листов, выполненных в редкой сегодня технике графитного карандаша. Среди кузбасских художников Анатолий Павлович Хуторной – единственный, кто так серьезно и уважительно относится к графитному материалу в течение десятилетий, кто может показать всю красоту мира, используя богатые возможности простого карандаша.

На выставке представлены городские пейзажи с видами Кемерова, серия «Горная Шория», «Действия жизни», «Сокровища Кузбасса» и цикл «Сибирская усадьба», которые относятся к разным периодам творчества художника.

Выставка «В поисках серебра» будет работать с 12 декабря до 30 января 2018 г. по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29.