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В Кузбассе начинаются гастроли театра имени Вахтангова

Сегодня и завтра на сцене Новокузнецкого драматического театра Государственный академический театр имени Вахтангова представит спектакль  «Евгений Онегин». 

Спектакля поставил художественный руководитель театра Римас Туминас.

В спектакле участвуют прославленные народные артисты России: Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Юрий Шлыков,  заслуженные артисты России Юрий Красков, Елена Сотникова,  Алексей Кузнецов и другие. 

Гастроли Государственного академического театра им.Евгения Вахтангова пройдут в рамках проекта «Дни высокого искусства в Новокузнецке», приуроченного к 400-летию Новокузнецка. Спектакль «Евгений Онегин» – третье, заключительное, мероприятие проекта, который открылся 7 ноября  концертом солистов Большого театра.

 
Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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