В Кузбассе начинаются гастроли театра имени Вахтангова

Сегодня и завтра на сцене Новокузнецкого драматического театра Государственный академический театр имени Вахтангова представит спектакль «Евгений Онегин».
Спектакля поставил художественный руководитель театра Римас Туминас.
В спектакле участвуют прославленные народные артисты России: Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Юрий Шлыков, заслуженные артисты России Юрий Красков, Елена Сотникова, Алексей Кузнецов и другие.
Гастроли Государственного академического театра им.Евгения Вахтангова пройдут в рамках проекта «Дни высокого искусства в Новокузнецке», приуроченного к 400-летию Новокузнецка. Спектакль «Евгений Онегин» – третье, заключительное, мероприятие проекта, который открылся 7 ноября концертом солистов Большого театра.