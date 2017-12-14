В Кузбассе начинаются гастроли театра имени Вахтангова

Сегодня и завтра на сцене Новокузнецкого драматического театра Государственный академический театр имени Вахтангова представит спектакль «Евгений Онегин».

Спектакля поставил художественный руководитель театра Римас Туминас.

В спектакле участвуют прославленные народные артисты России: Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Юрий Шлыков, заслуженные артисты России Юрий Красков, Елена Сотникова, Алексей Кузнецов и другие.

Гастроли Государственного академического театра им.Евгения Вахтангова пройдут в рамках проекта «Дни высокого искусства в Новокузнецке», приуроченного к 400-летию Новокузнецка. Спектакль «Евгений Онегин» – третье, заключительное, мероприятие проекта, который открылся 7 ноября концертом солистов Большого театра.