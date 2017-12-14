Главный ледовый городок в Кемерове откроют 23 декабря

Главный ледовый городок в Кемерове на площади Советов торжественно откроют 23 декабря.

В этот день пройдет двухчасовая театрализованная программа, в которой примут участие более 200 артистов и аниматоров, а также десять творческих коллективов. Открытия снежных и ледовых городков в других районах Кемерова состоится с 22 по 27 декабря.

С 20 декабря в столице Кузбасса начнутся празднования, посвященные Новому году, которые продлятся до самого Рождества – 7 января. За это время состоятся более 1000 концертно-развлекательных и спортивных мероприятий, причем как на открытом воздухе ( на площади Советов, в районных снежных городках, в парке «Антошка», «Парке Чудес», Комсомольском парке, в «Берёзовой роще», парке Победы, во дворах многоэтажек и на улицах частного сектора), так и в крупных культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных центрах и объектах спорта; в учреждениях культуры, образования, социальной защиты, центрах по работе с населением