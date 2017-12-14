В Кузбассе досрочно откроют мост через реку Кондому

Завтра,15 декабря, на две недели раньше намеченного срока, в Таштаголе планируется открытие нового моста через реку Кондому.

Стоимость работ по объекту составляет более 293 млн рублей: из них более 271 млн рублей является средствами Фонда развития моногородов., представляемыми в рамках реализации Соглашения о софинансировании, заключенного в декабре 2016 года.

Новый мост также обеспечит безопасность жителей города. Кроме того, его открытие станет одним из ключевых событий для старта программы подготовки Таштагольского района к областному Дню шахтера в 2018.

Сейчас строительство моста закончено, завершается подготовительная работа к его открытию.

Данный инфраструктурный объект необходим для реализации инвестиционного проекта компании ООО «НашЛес», в рамках которого создается новое дереперерабатывающее производство, для обеспечения деятельности которого необходимо надежное транспортное сообщение с возможностью использования специализированного автотранспорта большой грузоподъемности.