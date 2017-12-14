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В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту загрязнения среды

Кемеровский центр мониторинга окружающей среды выявил превышение допустимого количества загрязняющих веществ в трех районах Новокузнецка, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) по факту превышение ПДК фторида водорода в Новокузнецке в течении 9 месяцев текущего года. По информации ведомства, "В различных районах города нормы загрязняющего вещества в атмосфере были превышены в шесть раз". По результатам мониторинга, загрязнение зафиксировано в Орджоникидзевском, Центральном и Новоильинском районах Новокузнецка.

Возбуждено уголовное дело .

 
Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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