Кузбасс не вошел в число регионов, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций субъектам Федерации, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, сообщает "Росбалт" со ссылкой на официальный сайт правительства России.

Согласно распоряжению между 40 субъектами Федерации, достигшими по итогам 2016 года наилучших результатов в социально-экономическом развитии территорий, распределены межбюджетные трансферты в форме дотаций в размере 20 млрд рублей.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Первые три места у Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Московской области.

Шесть регионов Сибири, показавшие лучшие результаты по социальном-экономическому развитию в 2016 году, получат дотации из федерального бюджета в размере 3,05 млрд руб. за «достижение наивысших темпов роста налогового потенциала». Больше всего средств получит Красноярский край (1,381 млрд рублей), Иркутская (714,3 млн рублей) и Томская (543,3 млн рублей) области. Также дотации будут выделены Алтайскому (208 млн рублей) и Забайкальскому (155 млн рублей) краям, республике Туве (50,5 млн рублей).

Кузбасс, к сожалению, не получил дотацию, поскольку не показал темпов роста налогового потенциала.