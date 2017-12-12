Задолженность потребителей Кузбасса за электроэнергию выросла на 8%

Общая задолженность потребителей Кузбасса за электроэнергию на 1 ноября 2017 года составляет 3,1 млрд руб. На долю предприятий ЖКХ приходится 44 % общей задолженности.

По сравнению с прошлым годом увеличился долг предприятий коммунального сектора, в том числе тех, которые «Кузбассэнергосбыт» не может отключать, поскольку они сами выступают поставщиками воды и тепла для населения. Такие предприятия нарастили задолженность за год с 1,3 млрд руб. до 1,4 млрд руб., а просроченную ее часть – с 980 млн руб. до 1,07 млрд руб.

Средний период неоплаты составляет 4 месяца.