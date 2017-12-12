В Кемерове продан автосалон Hyundai

В Кемрове в рамках банкротства ООО «Трансхимресурс» продано здание общественно-торгового центра площадью 5,7 тыс. кв. м., в котором до сентября 2015 года в здании располагался автосалон Hyundai, сообщает "КоммерсантЪ".

Победителем торгов признан житель города Суворов в Тульской области Илья Котов, предложивший 67,1 млн руб. при начальной цене 111,3 млн руб. Д. Центр расположен на арендуемом у муниципалитета участке площадью 3 тыс. кв. м.

В то же время арбитраж Кемеровской области приостановил сделку по продаже другого автосалона ООО «Трансхимресурс» площадью 2,8 тыс. кв. м. в Новокузнецке.

ООО «Восток-моторс» оспорило итоги торгов по продаже ИП Скотченко здания автосалона и попросило суд признать истца победителем торгов с предложением 57,8 млн руб. Стартовая цена составляла 86,5 млн руб. Судом запрещено оформлять сделку и переход собственности. Сейчас в здании продолжает работать автосалон марки Hyundai от ООО «Восток-моторс».

По информации "КоммерсантЪ", ООО «Трансхимресурс» работало в Кузбассе в сфере автоторговли. Компания была дилером марки Hyundai. Конкурсное производство было открыто в декабре 2016 года по заявлению Сбербанка. Задолженность «Трансхимресурса» перед кредиторами превышала 1 млрд руб.