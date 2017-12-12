"Юрмашу" ограничили ограничила поставки газа

Компания "Газпром межрегионгаз Кемерово" ограничила поставки газа "Юргинскому машиностроительному заводу" — градообразующему предприятию моногорода Юрга в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Режим ограничения газоснабжения в отношении ООО "Юргинский машиностроительный завод" введен "в связи с ненадлежащим осуществлением расчетов за газ, предусмотренных договором поставки газа и графиком погашения просроченной задолженности за поставленный ресурс, подписанным сторонами 14 августа 2017 года. Уровень ограничения составил 85% от договорного объема, предусмотренного на декабрь", — сообщает пресс-служба.

По данным на 11 декабря, просроченная задолженность предприятия за потребленный ресурс достигла 201,6 млн рублей. Предприятие занимает 2-е место в регионе по объему задолженности за газ.

Газ используется для производственных целей и как резервное топливо для ТЭЦ, отапливающей практически весь жилой фонд моногорода, где проживает более 80 тыс. человек.

Ранеее поставщик неоднократно ограничивал заводу поставки газа из-за неплатежей, эта проблема рассматривалась так же на совещаниях у замминистра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова.

Юрмашу было поручено проработать вопрос предоставления поставщику газа финансовых гарантий по погашению задолженности и согласовать новый график погашения задолженности за поставленный газ. Однако до настоящего времени "Юргинский машзавод" данное поручение не выполнил, а платежи за газ, предусмотренные договором, отсутствуют", — сообщает пресс-служба "Газпрома".

Поставка газа будет возобновлена "в случае выполнения руководством завода принятых на себя обязательств".